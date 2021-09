Omofobia: Cirinnà, 'saggio rinvio Zan, dopo elezioni confronto meno ideologico'**

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Io penso che sia una decisione saggia". Monica Cirinnà, senatrice Pd, in prima linea sui diritti definisce così, parlando con l'Adnkronos, la decisione raggiunta ieri in Senato di rinviare a dopo le amministrative il ddl Zan.

"Penso che sia una decisione saggia ma non legata al merito della questione dei contenuti del ddl. Ed è una scelta saggia per due ragioni. La prima -argomenta la senatrice dem- è che il Senato in questo momento è ingolfato. Io sono in commissione Giustizia e siamo al lavoro sulle due riforme della giustizia legate ai fondi del Pnrr che vanno inseriti nella legge di bilancio e la sessione di bilancio inizia al Senato il 15 ottobre quindi dobbiamo chiudere rapidamente le due riforme".

"Questo è un governo di emergenza, sostenuto da motivi economici e sanitari, quindi credo che sia un atto di responsabilità di tutti lavorare per ottenere i fondi del Pnrr. Credo sia giusto in questo caso fare un passo di lato anche da parte di senatori, come me, che sono impegnati a tempo pieno sullo Zan".