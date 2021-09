08 settembre 2021 a

a

a

Roma, 8 set (Adnkronos) - "Penso che Salvini non uscirà mai dal governo, lui per primo ha paura. Tutti si stanno accorgendo che con Draghi le cose vanno meglio, Salvini come Letta e altri preferiscono essere a favore di Draghi. Si sono convinti tutti". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su L7.