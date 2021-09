08 settembre 2021 a

a

a

Roma, 8 sett. (Adnkronos) - "Una notizia importante: è stato approvato in comm. giustizia il testo base sulla cannabis che depenalizza la coltivazione domestica. Una norma di civiltà per i malati che ne devono fare uso terapeutico e fondamentale per combattere la criminalità organizzata. Ora avanti in aula". Lo scrive Marco Furfaro del Pd su twitter.