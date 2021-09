08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Una bella notizia: in Commissione Giustizia alla Camera abbiamo adottato il testo base sulla #Cannabis. Obiettivo è depenalizzare la coltivazione per uso personale, in particolare per fini terapeutici. Anche su questo l'Italia è in ritardo ed è necessario accelerare". Così Alessandro Zan del Pd su twitter.