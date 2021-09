Milano: ricercata per evasione e furto, arrestata in Stazione Centrale

08 settembre 2021 a

Milano, 8 set. (Adnkronos) - La polizia ferroviaria ha arrestato alla Stazione Centrale di Milano una donna di 35 anni, cittadina bosniaca, colpita da un provvedimento di carcerazione per i reati di evasione da misure alternative alla detenzione e furto aggravato. Gli agenti, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione, hanno fermato la donna dopo che un capotreno l'ha riconosciuta come autrice di un furto commesso lo scorso 6 settembre nella stazione di Milano Lambrate ai danni di una cittadina straniera.

Dai controlli è emerso l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano nei confronti della donna, che deve scontare una pena di 5 anni, 11 mesi di reclusione. La 35enne è stata portata in carcere.