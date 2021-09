Calcio: scontro Cbf e Premier League, chiesto a Fifa stop per 8 brasiliani

08 settembre 2021 a

Londra, 8 set. (Adnkronos) - Otto giocatori brasiliani dei club della Premier League non potranno giocare questo fine settimana a causa del rifiuto dei di rilasciarli partire per rispondere alle convocazioni della Nazionale. Secondo l'agenzia PA la Federazione calcistica brasiliana (CBF) ha scritto all'organo di governo del calcio globale Fifa chiedendo che venga posto uno stop automatico ai giocatori al fine di non farli giocare per i rispettivi club tra il 10 e il 14 settembre. I giocatori sono Ederson e Gabriel Jesus del Manchester City, il trio del Liverpool Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, Fred del Manchester United, Thiago Silva del Chelsea e Raphinha del Leeds. La CBF non ha chiesto restrizioni per l'attaccante dell'Everton Richarlison, che è stato rilasciato dal club per giocare per il suo paese ai Giochi Olimpici di quest'estate.

La Fifa a sua volta ha contattato la Federcalcio e i club interessati in merito alla richiesta della federazione brasiliana. L'organo di governo mondiale può imporre sanzioni se i giocatori si presentano per i loro club quando sono classificati come non convocabili. La Premier League ha annunciato prima della finestra internazionale di settembre che i giocatori non sarebbero stati rilasciati qualora ciò comportasse il viaggio in paesi nella "lista rossa" del coronavirus del governo del Regno Unito. Chiunque ritorni da un paese della lista rossa o che sia stato in un paese della lista rossa nei 10 giorni precedenti l'ingresso nel Regno Unito deve mettersi in quarantena in un hotel approvato dal governo per 10 giorni, il che significherebbe che i giocatori salterebbero le sfide di Premier, di Champions League e Coppa Carabao.