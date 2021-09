Calcio: Casarin, 'Orsato è in ottima forma, arbitrerà con serenità Samp-Inter'

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "C'è un limite oltre il quale le cose si cancellano, Orsato è tornato lui stesso a riparlare del famoso derby d'Italia del 2018. La perfezione non è di questo mondo, poi arriva a questa sfida dopo aver dimostrato di essere in un buon momento a livello internazionale e arbitrerà serenamente". L'ex fischietto e designatore degli arbitri di Serie A e B dal 1990 al 1997, Paolo Casarin, commenta così all'Adnkronos la decisione del designatore Gianluca Rocchi di scegliere Daniele Orsato per arbitrare Sampdoria-Inter 3 anni dopo il contestato derby d'Italia con la Juventus.

Il fischietto di Schio manca come arbitro centrale in una partita dei nerazzurri dal 28 aprile 2018, derby d'Italia con la Juventus ricco di polemiche: nel primo tempo il direttore di gara espelle Matias Vecino (giallo trasformato in rosso dal Var) e nella ripresa grazia Miralem Pjanic, già ammonito, dopo un fallo su Rafinha. Un errore che sarà poi ammesso successivamente dallo stesso Orsato.