Università: Consulcesi, 'test Medicina ennesimo fiasco, in arrivo raffica ricorsi'

Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - "Il ministro dell'Università Maria Cristina Messa ha annunciato che verranno annullate le domande irregolari" nei test di ammissione alle facoltà di medicina? "La toppa è peggio del buco”. Lo afferma Massimo Tortorella, presidente del network legale Consulcesi, sostenendo che i fatti hanno dimostrato, per l'ennesima volta, che il numero chiuso, regolamentato così, continua ad essere una farsa.

“Dalle ore successive al test i candidati si erano accorti delle anomalie nei quesiti - sottolinea Tortorella - e in poche ore sul nostro sportello informativo www.numerochiuso.info e sui nostri social, abbiamo raccolto centinaia di segnalazioni. Ieri è arrivata un'interrogazione parlamentare del deputato Manuel Tuzi e poche ore fa l'ammissione del ministro Messa che ha immediatamente annunciato ulteriori verifiche ed eventuale annullamento delle domande contestate.

“Questo sistema di selezione ha fatto fiasco ancora una volta - afferma Tortorella in una nota - cosa si aspetta a riformarlo? Non possiamo permettere che a pagare siano ragazzi che investono energie, tempo e denaro per poter coronare il loro sogno e crearsi un futuro. Per questo, come ci stanno chiedendo - sottolinea - li tuteleremo attraverso i ricorsi che in questi anni hanno portato a migliaia di riammissioni: per ultimo con una storica sentenza del Consiglio di Stato solo pochi mesi fa”.

Consulcesi passa poi in rassegna le domande errate nei test più segnalate: la n. 21 di logica e la n.23 di biologia, a quanto sembra, non presentavano le risposte corrette. Ma anche la numero 2, di logica, e la 28 sempre di biologia, risulterebbero ambigue. Poi, una domanda di chimica inserita nella sezione di domande di cultura generale e così via. Sono centinaia le segnalazioni raccolte dai legali di Consulcesi, network specializzato in ambito sanitario, a soli 5 giorni dal test di ingresso alla facoltà di Medicina e Odontoiatria, che si è svolto in tutta Italia, con la partecipazione di oltre 66mila candidati. Secondo quando raccolto dai legali Consulcesi, che sta iniziando a predisporre i documenti idonei a fare ricorso, sarebbero almeno sei le domande dubbie o presunte errate

E ancora: la situazione è preoccupante - si legge nella nota - al punto che il deputato Manuel Tuzi, deputato M5s della commissione Cultura ha depositato ieri un'interrogazione alla ministra Maria Cristina Messa per far luce su quanto sta preoccupando migliaia di studenti e studentesse che hanno partecipato ai test di ingresso nelle facoltà di Medicina. La ministra ha ammesso che il test è debole. Ai microfoni di Radio Capital ha infatti dichiarato: “Vorrei incontrarmi con le commissioni che preparano i test, per riuscire a dare qualche cosa di un pochino meno debole per il prossimo anno".

Da anni, i legali Consulcesi - ricorda la nota - vigilano su regolarità della prova e laddove si registrano irregolarità promuovono ricorsi che hanno portato a migliaia di riammissioni: le ultime solo due mesi fa, con una sentenza storica in nostro favore del Consiglio di Stato che ha ammesso che il fabbisogno non era consono alle esigenze. Consulcesi mette a disposizione dei candidati il portale web www.numerochiuso.info e i propri social, per raccogliere testimonianze e fornire informazioni su come tutelarsi in caso di scorrettezze durante la prova. A loro disposizione ci sono anche consulenti consultabili gratuitamente attraverso il numero verde 800.189091.