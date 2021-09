Omofobia: Leonardi (Iv) accusa Cirinnà, 'usa profili falsi per insultare'

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Clamoroso!!! La Cirinnà insulta me e Alessio De Giorgi, ma dopo qualche secondo il commento sparisce e viene ripubblicato, uguale, con il profilo (fake) di tale Marco Batelli. Una senatrice che usa profili falsi per insultare. Non ho parole. Ora tutti sapete! #DdlZan". Lo scrive su twitter la blogger Anna Rita Leonardi di Italia Viva pubblicando gli screen shot che dimostrerebbero l'utilizzo di profili fake da parte della senatrice dem nel rispondere a dei commenti sulla sua pagina Fb dove ha postato un'intervista oggi all'Adnkronos sul ddl Zan.