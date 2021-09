Alitalia: Altavilla (Ita), rincrescimento mancato accordo, pesano pregiudiziali non più attuali

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Il presidente di Ita Alfredo Altavilla esprime il rincrescimento per l'impossibilità di arrivare ad un accordo, motivata dal perdurare di pregiudiziali puramente formali che nulla hanno a che fare con il merito e la bontà del progetto relativo alla nascita di Ita e che rispecchiano consuetudini e linguaggi non più attuali". E' quanto sottolinea Ita in una nota al termine dell'incontro con i sindacati.