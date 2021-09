Centrosinistra: Speranza, 'Pd e sigle sinistra non bastano, serve nuovo soggetto'

08 settembre 2021 a

a

a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Quello che c'è non basta. Non basta questo Pd, lo dico con grande rispetto, ma penso che non sia sufficiente rispetto alla domanda profonda del Paese. E penso che non bastano le sigle della sinistra. Quindi, bisogna cambiare. Serve qualcosa di nuovo". Così Roberto Speranza intervenendo ad un'iniziativa di Sinistra Civica Ecologista con Roberto Gualtieri. "Serve una grande nuovo soggetto politico".