Covid: Renzi, 'Salvini scelga se stare con Le Pen o Ppe, Pd? Sono no vox'**

Roma, 8 set. (Adnkronos) - “Meloni è l'emblema dell'anti italianità in politica ha amici in Europa che sono anche peggio di lei. Ad attaccare Salvini ci pensa Salvini da solo che cambia idea di continuo: deve decidere cosa fare, un giorno è contro i vaccini e uno no, per me deve andare nel Ppe, non a seconda di che giorno lo prendi: scelga se stare con la Le Pen o nel Ppe". Lo ha detto Matteo Renzi presentando 'Controcorrente' a Civitavecchia.

"La destra sta messa così ma a me non fanno paura loro ma i nostri, il Pd che insegue i grillini. Adesso che il governo c'è ed è solido troveremo lo spazio politico per dire no al populismo. Dovrebbe dirlo anche il Pd ma sono 'no vox'. Ora c'è Draghi, come in macchina quando c'è nebbia, si rallenta, lo scenario politico è in cambiamento”.