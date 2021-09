Amministrative: Azzolina, 'mai usare termine 'cagna', bene che siano arrivate scuse a Meloni'

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Lo dico da donna che si è sentita, suo malgrado, rivolgere ogni inimmaginabile appellativo volgare. Non si usa il termine “Cagna” per delineare una donna. Nemmeno se si sta politicamente agli antipodi. Bene che siano arrivate le scuse a Giorgia Meloni". Lo scrive in un tweet l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina commentando le frasi scritte su Facebook da un candidato del Movimento 5 stelle alle comunali di Busto Arsizio in provincia di Varese.