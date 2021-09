Xbox All Access: un nuovo pacchetto all-inclusive per gli utenti Xbox

09 settembre 2021 a

(Milano 9 settembre 2021) - Milano, 9 settembre 2021 - Grazie alla partnership stretta fra Microsoft e GameStop arriva finalmente in Italia l'Xbox All Access, l'unico programma all-inclusive che comprende una Xbox Series X/S e l'accesso a Xbox Game Pass Ultimate senza spese iniziali

A meno di un anno dal lancio delle due attesissime console Microsoft, e grazie alla partnership con GameStop, arriva in Italia il programma

Xbox All Access consente a tutti gli appassionati di videogiochi di optare per due diversi pacchetti, entrambi inclusivi di Xbox Game Pass Ultimate: il primo per acquistare l'Xbox Series X e il secondo per divertirsi con l'Xbox Series S. Con un vantaggio che rende il programma davvero innovativo: grazie al partner finanziario Younited, sarà possibile ottenere un finanziamento smart, a tasso zero e senza interessi futuri.

Quanto costa e come iscriversi a Xbox All Access?

Sottoscrivere Xbox All Access è semplicissimo: basta recarsi in uno dei numerosi punti vendita GameStop dislocati su tutto il territorio italiano o, in alternativa, attivare il servizio comodamente da casa sullo store online ufficiale. Il programma, come anticipato, include una console Xbox Series S o Xbox Series X e l'abbonamento illimitato per 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, la libreria digitale che contiene oltre 100 titoli di altissima qualità e detiene l'esclusiva per molti attesissimi videogiochi.

Come gli altri servizi in abbonamento, iscriversi non richiede il versamento di alcun anticipo: per immergersi completamente nell'intero ecosistema targato Xbox è sufficiente pagare un'unica rata mensile.

Il prezzo è di 24,99 euro mensili nel caso si scelga una Series S e di 32,99 euro mensili nel caso si preferisca la più potente Series X. Entrambi i piani includono l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, così da poter giocare già subito dopo l'acquisto.

I vantaggi di All Access e Game Pass Ultimate

Il programma ha riscosso grande successo nel mondo principalmente per due ragioni: la prima riguarda la possibilità di poter avere una console di ultima generazione pagando un canone mensile, proprio come i più noti servizi digitali; la seconda, invece, risiede nel fatto che Xbox Game Pass Ultimate è la porta di accesso privilegiata al mondo Xbox oltre che il canale di comunicazione ideale con la community.

Game Pass Ultimate, infatti, offre l'accesso illimitato a oltre 100 giochi, anteprime esclusive dei giochi Xbox Studios, l'accesso gratuito a EA Play, modalità multiplayer avanzate e compatibilità su più devices. In questo modo, ogni giorno i giocatori possono accedere a titoli diversi senza costi aggiuntivi. Lo spazio di archiviazione e la velocità dell'infrastruttura hardware, poi, fanno il resto.

Le novità di Xbox Series X/S

Dal punto di vista tecnico, Xbox Series X e Xbox Series S regalano un'esperienza di gioco di ultima generazione. La prima console è una delle più potenti di sempre, grazie allo spazio di archiviazione SSD da 1 TB e alla potenza di gioco da 12 teraflop. Di altissimo livello è anche la grafica di gioco: la console supporta un 4K iperrealistico e restituisce ottima qualità nello streaming di contenuti digitali.

Non meno interessanti le caratteristiche di Series S: si tratta di una console compatta ed efficiente che concilia hardware poco voluminoso con prestazioni di prima classe. La Series S permette di giocare fino a 120 FPS e ha una risoluzione nativa di 1440p.

