09 settembre 2021 a

a

a

Roma, 9 set (Adnkronos) - "Siamo in una fase delicata della vita del Paese, la ripartenza è davanti a noi. Stiamo scherzando con il fuoco, il tema dell'estensione del green pass è legato alla possibilità di ripartire in sicurezza, è una condizione fondamentale. Non possiamo permetteci per giochi politici di fermare il Paese". Lo ha detto Enrico Letta a radio Anch'io.