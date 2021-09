Roma: Mirolla (Lista Civica Raggi), 'su rifiuti campo progressista, sinergia Comune-Regione'

09 settembre 2021 a

Roma. 9 set. (Adnkronos) - “Sui rifiuti bisogna portare avanti una sinergia tra Comune e Regione che è venuta a mancare in questi anni. I rifiuti sono stati usati come terreno di conflitto politico ed è per questo che la questione non è andata a buon fine. Auspico da cittadino, prima che da politico, che se si vuole parlare di campo progressista bisogna renderlo pratico ragionando proprio come conciliare le esigenze della capitale con quelle della Regione e programmare la pianificazione dell'intero ciclo dei rifiuti dall'inizio alla fine”. Così Miriam Mirolla, docente di Psicologia dell'Arte all'Accademia delle Belle Arti di Roma e candidata nella lista civica per Virginia Raggi, ai microfoni del programma radiofonico 'Gli Inascoltabili', in onda su New Sound Level.