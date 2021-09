Omofobia: Renzi, 'Cirinnà insulta militanti Iv con profili fake, molta tristezza'

09 settembre 2021 a

a

a

Roma, 9 set (Adnkronos) - "Persone come la Senatrice Cirinnà si permettono di insultare nostri militanti con profili fake. Tristezza, molta tristezza. Le persone omosessuali e transessuali non meritano questo squallido giochino sulla loro pelle". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito del Ddl Zan.

"La legge si può chiudere in 48 ore. Ma bisogna accettare un principio di civiltà: sui diritti non si fa campagna elettorale. Si devono trovare gli accordi per fare le leggi, non i proclami per sventolare le bandierine", aggiunge il leader di Iv.