Scuola: Renzi, 'appello a Bianchi-Speranza, cambio regole quarantena vaccinati o sarà Dad'

Roma, 9 set (Adnkronos) - "Se non cambiano le regole della quarantena per i vaccinati, torneremo prestissimo alla DAD". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Basta che uno studente sia contagioso e tutta la classe va in quarantena. Ma vanno in quarantena anche i prof vaccinati. E a quel punto anche le altre classi vanno in DAD perché i prof sono in quarantena. Nel giro di un mese – se non cambiano le regole – avremo mezza Italia di nuovo in DAD", spiega il leader di Iv.

"Rivolgo un appello ai ministri Bianchi e Speranza: se vogliamo evitare la DAD, dobbiamo cambiare le regole della quarantena per i vaccinati. Semplice, no?", conclude Renzi.