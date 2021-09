Globenewswire sceglie Adnkronos per comunicazione propri clienti in Italia

09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Rilancio dell'informazione business e professional selezionata e nuove opportunità di visibilità e partnership a livello internazionale. Il Gruppo Adnkronos entra nel circuito di Intrado GlobeNewswire, tra i principali network al mondo per la distribuzione di comunicati corporate e finanziari, oltre a contenuti multimediali rivolti alla stampa, investitori e consumatori. Attraverso il proprio network e la rete di rapporti con media partner, GlobeNewswire assicura ai propri clienti una diffusione in grado di raggiungere 92 paesi, in 35 diverse lingue.

Adnkronos rilancerà i comunicati di GlobeNewswire attraverso Immediapress, servizio di distribuzione che sin dal 1998 le permette di veicolare la Comunicazione d'impresa in maniera sempre più efficiente e massiva. Oggi il network distributivo è composto da più canali online e offline, che raggiungono sia l'utenza professionale che consumer.