Alperia premiata da Altroconsumo: miglior operatore fornitura gas

Roma, 9 set. (Adnkronos) - La classifica di Altroconsumo, la rivista dell'omonima associazione di consumatori tra le più importanti in Italia, ha premiato Alperia S.p.A. come miglior operatore nella fornitura del gas dopo un'attenta indagine ed un monitoraggio effettuato secondo criteri precisi. Alperia S.p.A., inoltre si trova, al secondo posto nella categoria elettricità. L'inchiesta condotta da Altroconsumo ha monitorato i primi venti provider per quota di mercato e con i quali è possibile effettuare un cambio fornitore, a condizioni vantaggiose per i nostri soci, attraverso il nostro proprio comparatore online.

Tra i criteri utilizzati nella valutazione dell'indagine vi sono la i contratti e le condizioni generali di fornitura, la soddisfazione dei clienti, il monitoraggio dell'area reclami e come vengono gestiti dalle aziende. La sintesi della classifica fornisce una misura della qualità globale del servizio offerto che poi è stato suddiviso per categorie: elettricità, gas e luce e gas insieme. Alperia ha ottenuto il primo posto nella categoria fornitori gas e il secondo posto nella categoria fornitori elettricità con i punteggi più alti sulla gestione dei reclami e delle richieste e sulla soddisfazione dei servizi online e quella complessiva. Risultano sopra la media anche gli altri indicatori che riguardano i servizi di call center e la trasparenza nella bolletta. I punteggi di queste categorie permettono di raggiungere la qualità globale migliore.

“Questa classifica - commenta il ceo di Alperia S.p.A. Johann Wohlfarter – premia l'impegno di Alperia nel migliorarsi costantemente nell'offerta al cliente finale che non riguarda solo gli aspetti tecnici, ma anche e soprattutto la gestione dei reclami un elemento che cerchiamo di curare nel dettaglio. È il riconoscimento alla nostra vocazione alla qualità che mette al cliente al centro e rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per cercare di alzare ancora l'asticella della qualità nei prossimi mesi”.