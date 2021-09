09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Non una semplice estensione del green pass ma l'obbligo a vaccinarsi per il personale, anche esterno, che opera nelle Rsa. E' questo, a quanto apprende l'Adnkronos, quanto previsto dal dl appena approvato dal Cdm sul fronte delle residenze per anziani. Mentre per i dipendenti 'esterni' al mondo della scuola e dell'università è previsto il green pass.