Appy Pie AppMakr consente alle aziende di sviluppare app mobili leggere e sicure senza codifica

09 settembre 2021 a

- ROMA, 9 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Appy Pie, una piattaforma di sviluppo senza codice, aiuta le aziende a creare app Android e iOS senza alcuna codifica. Con Appy Pie AppMakr, le aziende possono creare app mobili sicure, facili da usare, leggere, veloci, SEO friendly, accessibili in modalità offline, fornire aggiornamenti in tempo reale e offrire un'esperienza di app nativa. Il generatore di app di Appy Pie consente agli utenti di aggiungere una miriade di funzionalità alle loro app mobili come notifiche push, mappe, social media, foto, video e molto altro.

Appy Pie fornisce soluzioni facili, convenienti e facili da usare sotto forma di un generatore di applicazioni senza codice. Appy Pie aiuta le piccole imprese durante ogni fase del processo a garantire la completa soddisfazione del cliente.

"Come piccola impresa i tuoi budget sono limitati, così come il tempo che hai, motivo per cui Appy Pie ti offre una soluzione rapida, conveniente e facile da usare sotto forma di un generatore di applicazioni senza codifica", " Il nostro app builder può essere utilizzato per creare app sia per Android che per IOS", ha affermato Abhinav Girdhar , Fondatore e CEO Appy Pie.

Appy Pie AppMakr aiuta le aziende di tutti i tipi a creare app Android, iPhone e PWA convenienti in modo semplice. Il generatore di app di Appy Pie è la soluzione perfetta per coloro che intendono espandere la propria portata con meno sforzi e un budget limitato.

Informazioni su Appy Pie

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLP, è il leader senza rivali nel mercato delle applicazioni di co-code. Appy Pie aiuta le PMI, le aziende e le organizzazioni a trasformare le loro idee in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica o di codifica. Con prodotti come App Builder, Website Builder, Chatbot Builder, Live Chat, Design e Workflow Builder, aziende o organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare, connettere e distribuire applicazioni e tecnologie per cambiare il modo in cui funzionano e aumentare la produttività con no- codice soluzioni aziendali.

Per maggiori informazioni per favore visita; https://it.appypie.com/

