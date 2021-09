09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - L'obbligo del green pass per accedere nelle scuole "non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute". Si legge nella bozza del decreto sul Green pass approvato oggi in Cdm.