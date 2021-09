Covid: Giannone (Fi) in dissenso, 'no green pass, questa non è democrazia'

09 settembre 2021 a

Roma, 9 set (Adnkronos) - "Ribadisco il mio personale e secco no all'approvazione di questo testo". Lo ha detto Veronica Giannone, di Forza Italia, annunciando in aula alla Camera il suo voto in dissenso dal gruppo sul Dl green pass.

"L'intento del governo è quello di sostenere le posizioni di una maggioranza rispetto a una minoranza e questa non è democrazia -ha spiegato-. La democrazia non impone ma dialoga, si confronta con la minoranza, ascolta. Il sistema giuridico è democratico se si basa su principi, non su atti di forza".

Per la Giannone, tra l'altro, "il green pass non è uno strumento utile per la prevenzione sanitaria".

