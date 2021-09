09 settembre 2021 a

a

a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Multe da 400 a mille euro per il personale, anche esterno, che verrà trovato sprovvisto di green pass nelle scuole e nelle università. E per i lavoratori che, nelle Rsa, non hanno rispettato l'obbligo vaccinale. E' quanto prevede la bozza di decreto approdata oggi in Cdm. La sanzione sarà applicata anche ai dirigenti e ai datori di lavoro chiamati a vigilare attuando i controlli.