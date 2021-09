Calcio: il progetto di Wenger, 'Mondiale ogni due anni e due finestre di qualificazione'

09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. - (Adnkronos) - "La grande novità, inizialmente, è solo quella di raggruppare le partite di qualificazione in due finestre dedicate ad esse esclusivamente, a ottobre e marzo, per aiutare i club e avere meno problemi da risolvere per le Nazionali. L'idea è quella di ridurre il numero delle gare di qualificazione, raggrupparle e, a fine stagione, proporre un Mondiale e un campionato di Confederazione ogni due anni". Così all'Equipe, Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal e attuale direttore dello sviluppo del calcio della Fifa.