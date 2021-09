Pinto (Axpo): "Orgogliosi di presentare a Roma soluzione sostenibile"

09 settembre 2021 a

a

a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Oggi a Roma, la capitale d'Italia, siamo orgogliosi di presentare la nostra soluzione per la mobilità sostenibile". Lo ha dichiarato Salvatore Pinto, presidente Axpo Italia, in occasione dell'inaugurazione a Roma delle prime stazione di ricarica pubbliche per veicoli elettrici.

"Partiamo con l'installazione di 24 colonnine in 8 siti nevralgici della città. Questo rappresenta il nostro impegno affinché Roma diventi per l'intero paese un esempio di mobilità sostenibile a misura di cittadino, tenendo presente il grave problema del cambiamento climatico che stiamo vivendo - aggiunge - Questo è un momento di partenza per un grande processo di innovazione nella città di Roma".

"L'Europa e il mondo si sono dati degli obiettivi molto ambiziosi per la riduzione della CO2. La mobilità purtroppo è uno dei maggiori contributori di emissioni in senso negativo e la mobilità elettrica costituisce un importante contributo alla decarbonizzazione. La mobilità elettrica significa infrastrutture, digitalizzazione ma anche occupazione. Si tratta di una grande opportunità per tutta l'industria, per il paese, per un ambiente pulito. Noi daremo il nostro contributo in Italia e negli altri paesi dove siamo presenti", conclude Pinto.