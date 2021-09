Scuola: Usr Lazio, nessuna classe di 42 alunni a Velletri

09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Le classi delle scuole del Lazio sono formate nel rispetto della legge. Non c'è mai stata, perciò, e non ci sarà mai una classe con addirittura 42 studenti, come riferito da alcune notizie di stampa". Lo riferisce l'ufficio scolastico regionale del Lazio.

"Dopo le iscrizioni online - prosegue - la scuola in questione ha ricevuto 26 iscrizioni in prima e 28 ragazzi sono passati in seconda. In entrambi i casi è stata costituita una sola classe, come è previsto. Il dirigente scolastico comunica, ora, di aver ricevuto numerose iscrizioni in più, non previste. Se vero, ovviamente le classi saranno suddivise".

"Quando capita, infatti, che una classe superi la soglia di legge, ad esempio per iscrizioni giunte tardivamente, viene sempre suddivisa in classi più piccole".