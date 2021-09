Torna 'Una Marina di Libri', tra gli ospiti Auci e Manzini

09 settembre 2021 a

Palermo, 9 set. (Adnkronos) - Con una veste completamente rinnovata arriva la dodicesima edizione di "Una Marina di Libri" che quest'anno avrà come sede il Parco di Villa Filippina di Palermo e come nuovo direttore artistico Gaetano Savatteri corroborato da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio. Da giovedì 16 a domenica 19 settembre il parco urbano di Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, sarà animato dal Festival dell'Editoria indipendente con una incessante moltitudine di eventi tra incontri, presentazioni, rassegne e spettacoli, oltre, naturalmente al fulcro e motore della manifestazione che sono i 74 editori presenti con i loro stand e tutte le novità editoriali. Il tema scelto quest'anno, si ispira a un verso di Dante, di cui quest'anno si celebrano i settecento anni dalla morte, tema che si riconnette fortemente alla natura di Palermo e della Sicilia: “Per l'alto mare aperto”. Tra gli ospiti attesi Stefani Auci per un 'processo ai Florio' con il procuratore europeo Geri Ferrara che farà il pm, ma anche Antonio Manzini che presenta 'Vecchi conoscenze', e Alessandro Barbero, e ancora lessia Gazzola e Pif.

Anche quest'anno "Una Marina di Libri" è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & dintorni, le case editrici palermitane Navarra e Sellerio in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, Parco Villa Filippina e Libreria Dudi. Il Festival "Una Marina di Libri" si inserisce nel progetto condiviso “Piazza Dante”. #Festivalinrete che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, "Piazza Dante. #Festivalinrete è una delle più importanti iniziative che nel 2021 rendono omaggio a Dante Alighieri in occasione della ricorrenza dalla morte.

La manifestazione è organizzata con il sostegno dell'Assessorato alle Culture del Comune di Palermo, dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dell'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, con la collaborazione dell'Ars – Assemblea Regionale Siciliana e con il sostegno del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana nell'ambito della programmazione 2014-2020.