Tennis: Bertolucci, 'Berrettini bravo ma Djokovic extraterrestre'

Roma, 9 set. - (Adnkronos) - "Quando Djokovic si esprime a questi livelli c'è poco da fare. Matteo di più non penso potesse fare, è stato bravo e per un'ora e mezzo è riuscito a stare davanti ma il serbo è un extraterrestre, tre su cinque è quasi imbattibile". Lo dice Paolo Bertolucci all'Adnkronos in merito al ko di Matteo Berrettini contro Novak Djokovic nei quarti di finale dello Us Open. "Berrettini ha solo 25 anni e in futuro lo rivedremo su questi palcoscenici con risultati migliori. Non credo che si troverà di fronte Djokovic ancora a lungo".