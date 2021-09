Supermicro amplia il portafoglio di sistemi a processore singolo ad alte prestazioni

09 settembre 2021 a

I server basati sui nuovi processori Intel Xeon E-2300 si uniscono ai server dotati di processori scalabili Intel Xeon di terza generazione per fornire un calcolo di classe enterprise a costi ottimizzati a un'ampia gamma di carichi di lavoro

SAN JOSÉ, Calif, 9 settembre 2021/PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, delle soluzioni di rete e della tecnologia di green computing, annuncia un portafoglio ampliato di sistemi a processore singolo basati sui nuovi processori scalabili Intel Xeon e-2300 e Intel Xeon di terza generazione. Questi nuovi sistemi supportano una vasta gamma di applicazioni in mercati verticali in crescita. Di conseguenza, i clienti possono ottimizzare l'esatta configurazione necessaria per applicazioni che vanno dai server entry-level ai sistemi di classe data center.

Con processori Intel Xeon e-2300, MicroBlade® e MicroCloud supportano applicazioni che richiedono un'infrastruttura informatica ad alta densità, incluso lo streaming di contenuti, EDA, gioco interattivo e istanze cloud bare-metal. Le aziende possono inoltre trarre vantaggio dai sistemi rackmount basati su questa nuova famiglia di processori, con maggiori funzionalità I/O e di sicurezza che rendono questi sistemi ideali per dispositivi e per applicazioni di sicurezza.

I nuovi sistemi basati su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione a presa singola, come il SuperBlade® 6U, sono ideali per applicazioni multi-nodo ad alta densità. Il server edge SuperServer Supermicro E403 con montaggio a parete per ambienti telco sfrutta i più elevati conteggi di base, una maggiore capacità di memoria e I/O più veloci necessari per fornire prestazioni elevate a prezzi ottimizzati.

"Le nostre soluzioni multi-nodo e i sistemi rackmount ad alto volume consentono una nuova classe di computing per aziende e fornitori di servizi cloud, aprendo la strada a una nuova generazione di applicazioni che ottimizzano le prestazioni aziendali e il TCO" ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Offriamo un portafoglio ampliato di sistemi ottimizzati per applicazioni a processore singolo che forniranno esattamente le migliori prestazioni ed efficienza per carichi di lavoro mirati, tra cui telco, edge, archiviazione, sicurezza, IA inferenziale e installazione bare-metal".

I nuovi sistemi a presa singola di Supermicro garantiscono le prestazioni e le funzionalità necessarie per alimentare un set esteso di carichi di lavoro nel data center e realizzare prestazioni all'avanguardia per i data center. Questi nuovi sistemi dispongono di I/O PCI-E 4.0, che elimina gli ostacoli e accelera le applicazioni rispetto ai sistemi delle precedenti generazioni di processori. Ora includono anche il supporto per le funzionalità di sicurezza SGX di Intel. I nuovi sistemi a presa singola sono disponibili in vari fattori di forma, tra cui server multi-nodo, server rackmount e workstation.

I sistemi basati su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione a presa singola supportano slot fino a 16 DIMM, consentendo fino a 4 TB di DRAM o 6 TB di memoria persistente Intel Optane (Pmem) DRAM+: si tratta di una capacità di memoria senza precedenti per i sistemi a presa singola. I sistemi basati su processori Intel Xeon E-2300 offrono prestazioni server essenziali per le piccole imprese con un massimo di 8 nuclei e 128 GB di memoria DDR4 a 95 watt TDP.

I server di Supermicro ottimizzati per applicazioni a presa singola che incorporano processori scalabili Intel Xeon di terza generazione includono:

Inoltre, i nuovi server Supermicro che utilizzano Intel Xeon E-2300 includono:

