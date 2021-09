Scuola: Bernini (Fi), 'green pass obbligatorio misura di civiltà'

09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - “Far ripartire la scuola in sicurezza, scongiurando il ritorno alla Dad che è stata un disastro educativo e sociale, è un impegno che va mantenuto, pur tra mille difficoltà logistiche, a partire dal nodo del trasporto locale. Valuteremo alla prova dei fatti il lavoro preparatorio fatto dal governo, ma intanto il decreto che impone il Green Pass a tutti gli operatori interni ed esterni della scuola rappresenta un passo avanti significativo, nell'auspicio che la Super App entri in funzione senza intoppi. E' una misura di civiltà e di tutela degli studenti, che hanno fortunatamente mostrato molto più senso civico di tanti adulti correndo a vaccinarsi”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.