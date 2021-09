Milano: Atm, da lunedì 200 mezzi in più e 120 navette per ripartenza scuola (2)

09 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Treni, bus e tram verranno sanificati almeno 2/3 volte al giorno, grazie a una task force di 400 persone interamente dedicata alle attività di sanificazione. Quattromila distributori di gel igienizzante sono inoltre stati installati ai mezzanini della metropolitana, nelle banchine più frequentate, negli Atm Point e su tutta la flotta di bus, tram e filobus.

Da lunedì sarà anche potenziata la squadra degli assistenti ai passeggeri, che arriverà a un totale di 380 addetti. Si aggiungono inoltre 130 controllori.

Ricordando che la capienza massima dei mezzi pubblici rimane fissata all'80%, Atm sottolinea l'importanza del rispetto del Patto per Milano, dato che "lo scaglionamento degli orari è una delle azioni più importanti per evitare di gravare eccessivamente sulla fascia tra le 7 e le 9.30” e per questo l'azienda invita "tutti i passeggeri a non viaggiare, se possibile, nelle ore di punta, per dare priorità agli studenti".