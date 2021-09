Milano: Atm, da lunedì 200 mezzi in più e 120 navette per ripartenza scuola

09 settembre 2021 a

Milano 9 set. (Adnkronos) - Dal 13 settembre 200 mezzi in più, per un totale di 25 mila corse in superficie e 2.400 in metropolitana al giorno: è quanto previsto da Atm, l'azienda di trasporto pubblico locale milanese, in vista della ripartenza dell'anno scolastico.

Il potenziamento dei bus è reso possibile anche grazie al ricorso a mezzi privati, di cui 120 navette solo per gli studenti, che servono 32 istituti tra i più frequentati. In caso di raggiungimento della capienza massima consentita i mezzi di superficie viaggiano con il messaggio “completo” e l'autista non effettua le fermate successive salvo per far scendere i passeggeri a bordo che hanno prenotato in precedenza la fermata.

In metropolitana - invece, dove con gli 8 treni aggiuntivi messi in servizio viene raggiunto il numero massimo di vetture che il sistema di sicurezza ammette contemporaneamente in viaggio sulle diverse linee - resta sempre attivo il sistema di conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli, che bloccano gli accessi in caso di raggiungimento della soglia prevista.