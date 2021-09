09 settembre 2021 a

a

a

Milano 9 set. (Adnkronos) - Sono 663 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 51.315 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,2%. Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 33.945 decessi nella regione da inizio pandemia. Cresce il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 58 pazienti, 3 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 395, 9 più di 24 ore fa.