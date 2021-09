Roma: Gualtieri, 'ora spunta candidato con tatuaggio 'Dux', Michetti come fa le liste?'**

09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Dopo la no-vax con posizioni antisemite e i militanti di Casapound, oggi spunta il candidato di FdI a sostegno di Michetti che ha tatuato sul braccio Benito Mussolini con la scritta DVX e sul petto un'aquila con fascio littorio". Lo scrive su Fb il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, postando un articolo su Milo Mancini, candidato con Fdi a sostegno di Enrico Michetti, corredato di foto che mostrano i tatuaggi con la scritta Dux e il fascio littorio.

"Michetti, anziché scappare dai vari confronti, potrebbe spiegare con che criterio sono state fatte queste liste? Lo sa che Roma è medaglia d'oro al Valor Militare per la Resistenza e che fu esempio di eroismo per tutte le altre città occupate? Noi rispediremo al mittente questo rigurgito fascista. A Roma non può esserci spazio per una destra estrema che ha il culto dei dittatori e dei nazisti".

"Possono e devono esserci visioni politiche diverse, ma quello che non è ammissibile è che ci siano posizioni in aperto contrasto con la scienza, la storia, con i nostri valori nazionali sanciti dalla Costituzione. Noi siamo antifascisti e difenderemo Roma dall'assalto di questi nuovi fascisti, proprio come hanno fatto i nostri nonni".