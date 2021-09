Sport: festa di fine estate al Foro Italico Camp con Dell'Aquila e Centracchio (2)

09 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Cozzoli ha aggiunto: “Abbiamo aperto da due anni il Parco del Foro Italico alla cittadinanza: con il camp, con Urban Sport, con le promozioni per gli over 65, con la palestra a cielo aperto della Grand Stand Arena che è diventata il modello per altri parchi attrezzati nel progetto di Sport nei Parchi”.

Il giovanissimo campione olimpico Vito Dell'Aquila è stato preso d'assalto dai bambini e dalle bambine. “Mi ha fatto veramente piacere vedere tutti questi ragazzi che danno l'anima in quello che fanno mettendo tanta passione - ha detto Dell'Aquila -. Praticate lo sport perché può farvi solo bene”. “Tuffatevi, inseguite i vostri sogni e soprattutto fate tanto sport” sono le parole di incoraggiamento del Legend ed ex campione olimpico, Massimiliano Rosolino ai bambini seduti sul prato.