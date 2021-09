Imprese: Landini su dl antidelocalizzazioni, 'discussione è stata solo sui giornali'

09 settembre 2021 a

Milano 9 set. (Adnkronos) - “Noi non abbiamo avuto ancora l'opportunità di discutere di nulla, perché fino adesso è stata una discussione sui giornali o forse tra ministri”. Lo ha detto a proposito del dl antidelocalizzazioni il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine della festa nazionale di Sinistra Italiana a Milano.

“Una sede in cui fare questa discussione non c'è stata”, ha proseguito Landini, ricordando che “alcune grandi multinazionali che hanno deciso dalla sera alla mattina di chiudere gli stabilimenti per delocalizzare hanno determinato giustamente una reazione di quei lavoratori e lavoratrici e ci sono anche delle lotte molto dure in corso, che hanno il nostro sostegno”.

“È quindi importante anche nel nostro Paese che sia una legge, che oggi non c'è, che impedisca alle imprese di scegliere in questa direzione”, ha concluso il segretario della Cgil.