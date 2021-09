Autismo: Letta e Zampa, 'sostegno a famiglie, ogni azione va messa in campo'

09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Molto è stato fatto per migliorare le normative in materia di disturbo dello spettro autistico, ma molto resta ancora da fare. L'altra criticità da affrontare è che non vengono applicate in modo omogeneo e corretto su tutto il territorio nazionale". E' quanto dichiarano in una nota il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e la responsabile Salute del Pd, Sandra Zampa.

"Sosteniamo, quindi, le famiglie e condividiamo le ragioni della manifestazione delle ‘”Famiglie unite per l'Autismo” di oggi a Montecitorio e appoggeremo ogni azione messa in campo affinché le persone autistiche siano sostenute in ogni fase della vita e abbiano pari opportunità nel lavoro, nelle cure e nell'istruzione".