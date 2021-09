Covid: Ricci, 'Lega in confusione, se non condivide politica Draghi esca da governo'

09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Nella Lega c'è una confusione totale in questo momento. La Lega è un partito di governo e se non condivide la politica di Draghi sulla lotta pandemia, allora esca dal governo. Perchè se deve stare nel governo a frenare Draghi, ostacolando tutti i provvedimenti e facendo le mediazioni sul nulla come oggi ha fatto Salvini sugli ordini del giorno ridicoli" al dl green pass "è evidente che diventa un problema per il governo". Lo dice Matteo Ricci del Pd, sindaco di Pesaro, a Stasera Italia su Rete4.