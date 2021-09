Il riscaldamento innovativo è Stufe a Pellet Italia, qualità certificata

10 settembre 2021 a

Milano, 10 settembre 2021. Sintesi di materie prime di qualità e di un know-how maturato in decenni di esperienza, la proposta di

Entrando nel dettaglio della proposta, le stufe e le caldaie a pellet presentate consentono il riscaldamento dell'intera casa, grazie anche a soluzioni canalizzate e idro. Le prime convogliano l'aria calda verso i diversi ambienti, le seconde forniscono acqua calda per alimentare i caloriferi. Questi sistemi di riscaldamento sono del tutto programmabili.

Alla base del processo di progettazione e produttivo, che si realizza interamente presso la sede aziendale di Pianiga (Venezia), ci sono importanti investimenti nel campo dell'innovazione. Ciò porta a sistemi programmabili in grado di riscaldare l'intera abitazione.

In ogni prodotto s'uniscono il valore di lavorazioni artigianali e tecnologie all'avanguardia, come dimostrano le quattro stelle della Certificazione Ambientale (DM 186/2017), estese all'intera proposta.

Gli articoli sono in pronta consegna e acquistabili direttamente dallo store digitale dell'azienda, www.stufeapelletitalia.com. La vendita diretta dal produttore è garanzia di un rapporto qualità-prezzo eccellente, associato alla qualità di lavorazioni artigianali e adatte ad ogni stile di arredamento. La spedizione è gratuita in tutto il territorio nazionale.

Ulteriori possibilità di risparmio sono legate alla detrazione fiscale del 50% introdotta con il Decreto Crescita (Decreto 83/2012), che consente di pagare la stufa a pellet la metà. Per ottenerla è necessario scegliere il bonifico bancario come metodo di pagamento.

In alternativa le transazioni avvengono via carta di credito, Google Pay, Apple Pay e contrassegno. Senza contare la possibilità di pagamento rateale, messa a disposizione grazie alla partnership con Soisy, marketplace di prestiti tra privati. La richiesta, completamente online, richiede appena 5 minuti e non ci sono spese nascoste.

Scopri come risparmiare con la migliore qualità italiana del mercato, visita ora www.stufeapelletitalia.com.

