Fisco, nel 2020 da Adm contributo a Erario per oltre 62 mld

10 settembre 2021

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Nel 2020 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è arrivato all'Erario un contributo pari a 62,3 miliardi di euro. Sono state le accise su energia e alcolici a dare il maggior apporto, pari a 29,1 miliardi, seguite dalle imposte sui tabacchi per 14,06 miliardi (10,6 miliardi in accise, 3,4 miliardi in Iva e 0,06 miliardi per le imposte di consumo). Dall'attività doganale sono invece andati all'Erario 11,99 miliardi, di cui 1,95 provenienti dai dazi e 10,04 miliari dall'Iva. Dai giochi sono giunti, infine, 7,24 miliardi. Sono i dati che emergono dal 'Libro Blu 2020' presentato oggi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.