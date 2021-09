11 settembre: Salvini, 'con servizio militare obbligatorio meno problemi'

10 settembre 2021 a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Assolutamente sì a una politica comune di difesa" europea. Lo dice Matteo Salvini, intervendo al Senato, nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al convegno sull'11 settembre, in occasione dei 20 anni dall'evento terroristico. "Noi - aggiunge - stiamo lavorando per coinvolgere i giovani, per un rinnovato servizio civile e militare, se ci fosse un servizio militare obbligatorio avremo avuto meno problemi".