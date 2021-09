Totem pubblicitari: ecco le soluzioni per le aziende di TuttoTotem

10 settembre 2021 a

(Valsamoggia 10 settembre 2021) - Valsamoggia, 10 settembre 2021 - Per valorizzare il brand e promuovere il proprio business è indispensabile ottimizzare la comunicazione visiva, un potente strumento di marketing attraverso il quale veicolare il messaggio pubblicitario aziendale. Tra le soluzioni più efficaci per farlo ci sono i totem pubblicitari, dispositivi versatili e funzionali per massimizzare le prestazioni delle attività promozionali.

I totem sono perfetti per presentare in maniera efficiente e originale un brand, un servizio o un prodotto, inoltre si tratta di strumenti compatibili con tantissime applicazioni pubblicitarie, caratterizzati da costi accessibili e una configurazione completamente personalizzabile. Al giorno d'oggi, è possibile scegliere tra una vasta gamma di modelli differenti, con totem hi-tech all'avanguardia e dispositivi ecologici realizzati con materiali riciclabili.

In questo settore un punto di riferimento sono i totem pubblicitari e gli espositori di TuttoTotem, prestigioso e famoso marchio di Premium, impresa con oltre 15 anni d'esperienza nelle soluzioni professionali per la promozione aziendale. L'azienda propone un ampio catalogo di totem acquistabili online, con la possibilità di personalizzare lo strumento in base alle proprie esigenze pubblicitarie, usufruendo di un servizio di consulenza gratuita e di tecniche di stampa di alta qualità.

I totem promozionali più apprezzati per la pubblicità visiva

Nella proposta presente sul portale Tuttototem.it sono presenti diversi

Tra le soluzioni più economiche ci sono i totem in cartone, strutture leggere e pratiche da utilizzare disponibili in varie forme, dimensioni e misure tra cui è possibile scegliere, utilizzabili ad esempio per gli allestimenti degli spazi espositivi e degli stand durante eventi di settore e fiere.

In alternativa è possibile optare per i totem in metallo, modelli facili da montare in pochi istanti, con una struttura robusta ma allo stesso tempo anche leggera. Questi strumenti pubblicitari sono ideali per la promozione all'interno di negozi e punti vendita, allo scopo di valorizzare i prodotti e comunicare in maniera efficace con i clienti, oppure per la sponsorizzazione di campagne, eventi e promozioni speciali.

Per il marketing visivo outdoor una soluzione ottimale sono i totem da esterno, colonne resistenti agli agenti atmosferici con superficie stampabile, per realizzare grafiche personalizzate in linea con le strategie pubblicitarie. Questi totem promozionali sono utili per fornire informazioni ai clienti potenziali, invogliare le persone a entrare negli esercizi commerciali, inoltre sono perfetti per trasmettere rapidamente messaggi pubblicitari e possono servire come segnaletica per offrire indicazioni importanti.

Per ottimizzare la comunicazione visiva è possibile optare anche per i mini totem, strumenti da banco disponibili anche con meccanismo girevole. Questi dispositivi consentono di massimizzare la promozione aziendale, infatti possono essere posizionati sui tavoli di bar e ristoranti oppure sul bancone dei negozi.

In alternativa, è possibile utilizzare totem pubblicitari speciali, come ad esempio modelli con retroilluminazione a LED, strutture sagomate o grafica sostituibile, ma anche totem multimediali interattivi.

I vantaggi dei totem promozionali di TuttoTotem

I totem pubblicitari si adattano a qualsiasi strategia promozionale, rivelandosi degli strumenti essenziali per comunicare con utenti e clienti in tantissimi contesti differenti.

Dai negozi di quartiere ai centri commerciali, dai laboratori di analisi alle officine meccaniche, queste strutture permettono di gestire in modo più efficiente il marketing visivo e trasmettere in maniera immediata messaggi pubblicitari, informazioni, valori e indicazioni al pubblico.

Ovviamente, è importante scegliere il totem promozionale giusto a seconda degli obiettivi pubblicitari, inoltre bisogna pianificare in modo accurato il progetto di stampa per la creazione delle grafiche da applicare al dispositivo di supporto. In base alle proprie esigenze si possono preferire totem automontanti subito pronti all'uso, economici totem in cartone pieghevoli con stampa bifacciale, oppure strutture più sofisticate come i totem multimediali, i quali possono essere montati rapidamente da un tecnico esperto.

Affidandosi a TuttoTotem è possibile beneficiare di prezzi competitivi, trovando un'ampia scelta di totem pubblicitari brevettati con più di 250 forme differenti, con uno sconto del 10% sul primo ordine e soluzioni specifiche per ogni contesto promozionale.

Inoltre, l'azienda propone la plastificazione lucida inclusa nel prezzo, il trasporto gratuito con appena 2 acquisti online e un servizio professionale di stampa per la personalizzazione grafica dei totem, con un processo gestibile online in modo 100% digitale e il supporto di un efficiente servizio clienti sempre a disposizione.

