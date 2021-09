Schneider Electric lancia una nuova serie di podcast: i maggiori player del canale IT condividono le strategie per la crescita aziendale e la trasformazione digitale dei clienti

10 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - • IT Channel Perspectives raccoglie la voce del Partner, condividendo best practice dai leader del canale IT di tutta Europa su come guidare la crescita del business

• Tra gli ospiti figurano protagonisti del canale IT come Ingram Micro Inc., Fujitsu e Misco

• Tra gli episodi caricati di recente come gli strumenti strategici di business intelligence e la data science possano aiutare a identificare nuovi clienti, guidare la domanda e accelerare la redditività del canale

Stezzano (BG), 10 settembre 2021 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia, ha lanciato una nuova serie di podcast in lingua originale , inglese, dedicati ad approfondimenti realizzati da esperti leader del canale IT a livello europeo.

Con ogni episodio ospitato da un diverso dirigente del canale Schneider Electric proveniente da tutta Europa e affiancato da Partner IT,

Identificare le opportunità di mercato con la business intelligence strategica

L'ultimo episodio ospita Tim Suhling, Vice President, Global Business Intelligence,

"Nell'ultimo anno abbiamo visto i nostri Partner adattarsi rapidamente alle difficoltà e prendere l'iniziativa con i loro clienti, aiutandoli a rimanere connessi e abilitati a lavorare da qualsiasi luogo", ha dichiarato Tim Suhling, VP, Global Business Intelligence, Ingram Micro. "Ognuno di questi scenari richiede un approccio diverso alla demand generation, in cui la business intelligence e l'analisi dei dati diventano una differenza fondamentale tra successo e fallimento. I podcast sono un ottimo modo per condividere conoscenze e imparare dalle esperienze degli altri. Congratulazioni a Schneider Electric per il lancio del podcast IT Channel Perspectives."

Altro da IT Channel Perspectives

Tutti gli episodi del podcast IT Channel Perspectives ospitano leader di canale di tutto il mondo, tra cui:

• Lee Dutton, Group Sales Director,

• Peter Noren, Senior Sales Specialist, Data Center and SAP Solutions,

• Angel Castaño, Direttore Tecnico Efficienza Energetica,

"Le organizzazioni di canale hanno continuato a essere un supporto nel corso della pandemia, affrontando circostanze difficili per soddisfare le richieste accelerate di trasformazione digitale", ha dichiarato David Terry, Vice President, IT Channels, Schneider Electric Europe. "Attraverso la nostra nuova serie di podcast, volevamo catturare le esperienze dei nostri Partner in prima persona, condividendo approfondimenti chiave che possono aiutare le aziende del canale a diversificare, crescere e avere successo".

Tutti gli episodi di IT Channel Perspectives sono attualmente disponibili su

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di consentire a tutti di sfruttare al meglio la nostra energia e le nostre risorse, collegando progresso e sostenibilità per tutti. Noi lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è essere il vostro Partner digitale per la Sostenibilità e l'Efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo ed energetiche leader a livello mondiale, end-point per il cloud che collega prodotti, controlli, software e servizi, durante l'intero ciclo di vita, consentendo una gestione aziendale integrata, per case, edifici, data center, infrastrutture e industrie.

Siamo la più locale delle aziende globali. Siamo sostenitori di standard aperti ed ecosistemi di Partnership che sono appassionati dei nostri valori condivisi Meaningful Purpose, Inclusive e Empowered.

www.se.com

Risorse correlate su SE.com:

• Pagina di destinazione del podcast su

• Podcast:

• Podcast:

• Podcast:

• Blog:

•