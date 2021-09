Calcio: Ceferin, 'Perez si lamenta e poi offre 180 milioni per Mbappé'

10 settembre 2021 a

Roma, 10 set. - (Adnkronos) - "Florentino Perez si lamenta e dice che il club può sopravvivere solo con la Superlega, poi cerca di acquistare Kylian Mbappé per 180 milioni". Così il presidente della Uefa Aleksander Ceferin nel corso di un'intervista a 'Der Spiegel'. Il numero uno della Federcalcio europea torna anche ad attaccare l'idea del mondiale ogni due anni. "Semplicemente p​ossiamo decidere di non partecipare. Per quanto mi riguarda potranno andarci i sudamericani. A me non è stato comunicato nulla, non c'è stata nessuna telefonata, non ho ricevuto lettere o altro. L'ho solo letto sui media".