Risultati provvisori 2021 di ABP Publishing

- FRANCOFORTE, Germania, 10 settembre 2021 /PRNewswire/ -- ABP Publishing, il più grande editore internazionale di audiolibri al mondo, ha pubblicato i risultati provvisori del primo semestre 2021. La società registra una crescita dei ricavi del 15% in tutte le sue filiali. Tra queste, la regione turca ha ottenuto il risultato più significativo con una crescita dei ricavi che ha raggiunto il 100% per il secondo trimestre.

Risultati finanziari

Rispetto alla prima metà del 2020, i risultati semestrali per il 2021 mostrano una crescita dei ricavi del 15%. "Il settore degli audiolibri continua a svilupparsi", afferma Viktoria Salnikova, editor-in-chief di ABP Publishing. "Si temeva che gli audiolibri avrebbero potuto perdere parte del loro pubblico dopo l'allentamento delle regole sulla quarantena e la riapertura delle librerie. Invece risultano ancora molto popolari. Sembra che l'ascolto degli audiolibri sia diventato un'abitudine consolidata in molti Paesi, dato confermato dalla nostra crescita finanziaria".

La regione turca ha registrato una crescita dei ricavi del 100% nel secondo trimestre. "Questi risultati potrebbero sorprendere chi non è del settore, ma non noi. Il mercato degli audiolibri in Turchia è ancora scarsamente sviluppato. Gli ascoltatori possono contare solo su una scelta limitata di audiolibri. Tuttavia, assistiamo a un'enorme crescita di interesse, quindi stiamo lavorando per ampliare il nostro portafoglio turco", spiega Salnikova.

Risultati del portafoglio ampliato

Anche il portafoglio della società si è ampliato negli ultimi sei mesi. Per farne comprendere la portata, ABP Publishing ha divisioni in Francia (ABP Editions), Germania (ABP Verlag) e Italia (ABP Editore) e produce anche audiolibri in spagnolo, turco e giapponese.

Il portafoglio di ABP Verlag ha visto l'aggiunta della versione audio di "Breath" di James Nestor, che esamina le tecniche di respirazione e la loro relazione con il miglioramento della salute. Il comunicato stampa francofono per ABP Editions è imminente.

Il dipartimento italiano ABP Editore è cresciuto con l'aggiunta delle versioni audio di "Incrollabile" e di "Appunti da un amico" di Tony Robbins.

L'audiolibro di "Come migliorare il proprio stato mentale, fisico, finanziario" di Tony Robbins è ora disponibile per gli ascoltatori di lingua turca tramite Storytel, insieme a "Padre ricco padre povero" di Robert Kiyosaki e "Non fare lo struzzo!" di Brian Tracy.

Informazioni su ABP Publishing

ABP Publishing è il più grande editore internazionale di audiolibri. In collaborazione con Audible, Zebralution e altri distributori di media digitali, ABP Publishing fornisce oltre 500 audiolibri di saggistica in inglese, francese, tedesco, italiano e altre lingue. Il suo catalogo include audiolibri dedicati al mondo degli affari, allo sviluppo personale, alla psicologia popolare, alla genitorialità e alla vita sana.

Contatto per i media

Anna RuzinaRappresentantePR ABP Publishing [email protected] +7-926-330-06-13