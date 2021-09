Roma: Calenda a suo candidato con Rolex, 'basta orrendo pataccone, che palle!'

10 settembre 2021 a

a

a

Roma, 10 set (Adnkronos) - "Io ho difeso Roman a spada tratta, però anche basta con sto' orrendo pataccone sempre in primo piano. Sei candidato al Municipio. Gambe in spalla e vai a prendere i voti. Evita di far parlare solo di questo. E che palle!! Pedalare". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda dopo che Roman Pastore, il giovane candidato di Azione al municipio III di Roma finito al centro delle cronache per il suo Rolex, ha pubblicato su Twitter la foto in cui firma il referendum sull'eutanasia con un vistoso orologio al polso.