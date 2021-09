Fiere: Champagne Experience, le bollicine francesi a ottobre Modena

10 settembre 2021 a

Modena, 10 set. (Labitalia) - Champagne Experience si prepara ad andare in scena il 10 e 11 ottobre nei padiglioni di ModenaFiere e ad accogliere i propri visitatori in totale sicurezza e con un ricco palinsesto di appuntamenti collaterali. È ora online sul sito www.champagneexperience.it anche il programma di Master Class tematiche alle quali potrà iscriversi chi è già in possesso del proprio biglietto di ingresso alla manifestazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel corso della kermesse tutta dedicata alle bollicine francesi saranno previsti quattro focus sviluppati da altrettanti esperti del settore. Gabriele Gorelli, primo Master of Wine italiano, aprirà il palinsesto: domenica 10 ottobre alle 11 guiderà la Master Class “Over The Top rosé”, imperdibile per tutti gli amanti delle bollicine rosé. Lo stesso giorno, alle ore 15, il fondatore di Porthos e punto di riferimento dei vini naturali in Italia Sandro Sangiorgi condurrà l'appuntamento “Extravagance in Champagne”: un viaggio tra etichette capaci di colpire per la loro originalità. Lunedì 11 ottobre alle 12.30 Alberto Lupetti, tra i più grandi conoscitori dello Champagne in Italia, sarà protagonista di una Master Class dedicata a vini ottenuti con lunghe e lunghissime maturazioni sui lieviti. Chiuderà il celebre sommelier e degustatore Alessandro Scorsone, lunedì 11 ottobre alle 15.30, con un appuntamento dedicato ai Blanc de Blancs dal titolo “Tutte le luci dello Chardonnay”.

Per partecipare alle Master Class tematiche è necessario acquistare il proprio ticket sul sito della manifestazione ed essere già in possesso del biglietto di ingresso a Champagne Experience. Nelle prossime settimane il calendario di appuntamenti collaterali si arricchirà di ulteriori momenti di approfondimento organizzati dai partner della manifestazione. Per accedere a Champagne Experience, il 10-11 ottobre a ModenaFiere, sarà necessario essere in possesso di Green pass in ottemperanza alle normative vigenti. Per ulteriori informazioni: www.champagneexperience.it .