10 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sulla triste vicenda del furto dei ricordi sulla tomba di Daniel Guerini è intervenuto anche l'attaccante della Lazio Ciro Immobile che ha condiviso il disgusto per l'accaduto con queste parole su Instagram: "Guero perdonali non sanno quel che fanno - ha scritto il bomber biancoceleste in una story -. Sconcertante, senza un briciolo di umanità. Che vergogna".